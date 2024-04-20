Армия РФ снова атаковала Днепропетровскую область

Во время тревоги в области произошли взрывы.

В субботу, 20 апреля, российская армия снова атаковала Днепропетровскую область. Впрочем, детали пока не сообщаются.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 09:13 до 11:11, в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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