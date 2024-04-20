Армія РФ знову атакувала Дніпропетровську область

Під час тривоги в області були вибухи.

У суботу, 20 квітня, російська армія знову атакувала Дніпропетровську область. Втім, деталі наразі не повідомляються.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам'янському районі. Всі деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, що тривала від 09:13 до 11:11, у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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