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Армія РФ знову атакувала Дніпропетровську область

Армія РФ знову атакувала Дніпропетровську область

Наслідки російського обстрілу. / Фото: Associated Press

Під час тривоги в області були вибухи.

У суботу, 20 квітня, російська армія знову атакувала Дніпропетровську область. Втім, деталі наразі не повідомляються. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам'янському районі. Всі деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, що тривала від 09:13 до 11:11, у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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