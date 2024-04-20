Война в Украине может затянуться – Шольц

Близкие страны к России сомневаются, что война в Украине имеет какой-то смысл для Кремля, однако война может затянуться.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW.

"В мире нет практически ни одного главы правительства, который бы верил, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", — сказал Шольц.

По его словам, Китай открыто заявил о готовности участвовать в дипломатическом процессе по прекращению войны в Украине.

Кроме этого, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии: "Это результат, который нельзя недооценивать. И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад".

Олаф Шольц также отметил, что война в Украине может занять еще несколько лет, и что Владимиру Путину "это не должно сойти с рук".

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил американских законодателей: если США не окажут военную поддержку, Украина может проиграть войну против России до конца года.

В то же время, аналитики сообщают, что недостаток оружия и ПВО позволяет оккупантам продвигаться на фронте.

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