Війна в Україні може затягнутися - Шольц

Близькі країни до Росії мають сумніви, що війна в Україні має якийсь сенс для Кремля, однак війна може затягнутися.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише DW.

"У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", - сказав Шольц.

З його слів, Китай відкрито заявив про готовність брати участь у дипломатичному процесі для припинення війни в Україні.

Крім цього, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт стосовно України у Швейцарії: "Це результат, який не можна недооцінювати. І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому".

Олаф Шольц також зазначив, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що Володимиру Путіну "це не повинно зійти з рук".

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс попередив американських законодавців: якщо США не нададуть військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

Водночас аналітики повідомляють, що нестача зброї та ППО дозволяє окупантам просуватися на фронті.

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