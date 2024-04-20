Військовий прокоментував заяви про контрнаступ ЗСУ 2025 року

Військовослужбовець Євген Ієвлєв, який зараз перебуває на Горлівському напрямку, закликає до стриманості у заявах про можливий контрнаступ Збройних сил України 2025 року.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Я вважаю, що цього разу про нього не треба говорити взагалі. Він повинен пройти, на мою думку, так само, як колись пройшло звільнення Харківщини, коли командири (я це вже сьогодні знаю) отримували письмові або цифрові накази про свої дії за 20 хвилин до того, як розпочиналися ці дії. Оце професійність, і вона дала свої результати, а не так, як президент не так давно заявляв, що плани нашого контрнаступу лежали в Кремлі на наступний день після їх створення", - зауважив Ієвлєв.

Боєць ЗСУ наголосив, що наразі одним із пріоритетних питань є зброя для оборони.

"Скажу вам, локально, що бачу я, якщо в нас збільшиться кількість тих самих артснарядів, в цілому комплексного озброєння саме локально на нашому напрямку, ми набагато якісніше зможемо тримати смугу оборони й не сидіти, не нервувати за те, що якісь позиції ми втратимо, навіть якщо щось трапиться, то ми відіб'ємо. Тобто це 200% підвищить якість оборони", - пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський визнав, що минулорічна спроба контрнаступу України проти Росії була "не настільки успішною", і пообіцяв, що наступна спроба завдати удару у відповідь Росії продемонструє більший прогрес.

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