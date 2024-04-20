В Украину движется мощный циклон: как изменится погода

В Украину идет циклон, который принесет значительное похолодание, дожди и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон обусловит практически повсюду дожди, отчасти даже сильные. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Единственное, куда существенные осадки не дойдут – до восточных областей. И именно там завтра будет очень тепло, до +19+24 градусов. В южной части +13+18" градусов", — написала она.

Очень холодно ожидается на севере и западе, в Винницкой и Черкасской областях предполагается +8+12 градусов. На остальной территории Украины в течение дня +10+16 градусов.

В Киеве в воскресенье – дожди, сильный ветер, около +8 градусов.

Напомним, в Украину вернулось похолодание. Синоптики обещают украинцам дожди, заморозки и даже снег. Когда вернется тепло – читайте в новости.

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