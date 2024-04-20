Бои за Часов Яр: РФ использует старый немецкий прием "клещи" — эксперт

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что оккупационная армия России пытается в лоб взять Часов Яр на Донетчине.

Об этом он сказал "24 Каналу".

По его словам, оборона города будет зависеть от флангов.

"Россия, как всегда, использует старый немецкий прием — "клещи". Прорыв с флангов, полуокружение, а затем максимальное огневое поражение в полуокружении", — пояснил Жданов.

Эксперт добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно обосновать своему населению, почему их большие потери оправданы, именно поэтому оккупанты будут пробовать продвигаться на фронте.

"Ему нет разницы, будь то Бахмут или другой населенный пункт. Ему важно название, чтобы вспомнить ее во время очередной речи. На мой взгляд, им нужно не столько Часов Яр, сколько обоснование перед населением этого всего нашествия. Снова возвращаемся к социальным настроениям. На сегодняшний день некоторые россияне задают вопрос – а зачем вообще эта "СВО" началась? Почему ее еще не закончили? Им нужно сейчас хоть что-то захватить", - резюмировал Олег Жданов.

Напомним, полковник ВСУ назвал два украинских города, которые под угрозой оккупации.

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