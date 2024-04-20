Бої за Часів Яр: РФ використовує старий німецький прийом "кліщі" – експерт

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупаційна армія Росії пробує в лоб взяти Часів Яр на Донеччині.

Про це він сказав "24 Каналу".

За його словами, оборона міста буде залежати від флангів.

"Росія, як завжди, використовує старий німецький прийом – "кліщі". Прорив з флангів, напівоточення, а потім максимальне вогневе ураження в напівоточенні", – пояснив Жданов.

Експерт додав, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно обґрунтувати своєму населенню, чому їхні великі втрати є виправданими, саме тому окупанти будуть пробувати просуватися на фронті.

"Йому немає різниці, чи це Бахмут, чи інший населений пункт. Йому важлива назва, щоб згадати її під час чергової промови. На мій погляд, їм потрібен не стільки Часів Яр, скільки обґрунтування перед населенням оцієї всієї навали. Знову повертаємось до соціальних настроїв. На сьогодні деякі росіяни ставлять запитання – а навіщо взагалі ця "СВО" почалася? Чому її ще не закінчили? Їм потрібно зараз хоч щось захопити", - резюмував Олег Жданов.

Нагадаємо, полковник ЗСУ назвав два українських міста, які під загрозою окупації.

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