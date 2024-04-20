Відключення світла в Україні будуть вже влітку: експерт назвав сценарії

Локальні блекаути будуть і вже є, коли не вдається передати електроенергію до певних областей.

Через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак вже влітку очікуються відключення світла.

Про це повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, пише Forbes.

За його словами, малоймовірно, що Україна без цейтнотів пройде піки споживання в липні-серпні та взимку. Відключення будуть навіть при помірковано-оптимістичному сценарії розвитку подій. А за найгіршим сценарієм доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу.

Щоб Україна пройшла зиму без відключень, або з мінімальними обмеженнями, мають бути виконанні такі умови:

відновлено максимум пошкодженої потужності

максимальне навантаження атомних електростанцій

наявність в ЄС надлишку енергії для її максимального імпорту у 2 ГВт

"Тому я в цьому питанні не є оптимістом. Україна навряд пройде піки споживання в липні-серпні та взимку без обмежень", - додав він.

Нагадаємо:

Українська енергосистема пережила зиму, проте навесні ЗС РФ знову почали завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого кілька об'єктів були повністю виведені з ладу.

Російська Федерація знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спеціального засідання Європейської Ради, до якого він долучився по відеозв'язку в четвер, 18 квітня.

Глава держави не виключає, що ціллю для росіян може стати інфраструктура атомних станцій.

"Під ударами терористів — дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу та, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", — наголосив Зеленський.

17 квітня гендиректор ДТЕК Максим Тімченко назвав головною проблемою захисту енергооб'єктів України відсутність достатньої кількості ППО. За його словами, Україна пережила найбільшу атаку по енергоінфраструктурі від початку повномасштабної війни.

Міністр енергетики України Герман Галущенко порадив українцям купувати генератори на випадок відключення світла.

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