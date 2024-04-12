Чи можливі блекаути в Україні: міністр енергетики стривожив заявою

Росіяни не припинять свої атаки на українські об'єкти енергетики.

Агресорка Росія навесні поновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Саме тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Зараз поновилися масовані атаки. Тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв", — наголосив очільник Міненерго.

Галущенко каже, що війна з Росією триває, а тому удари окупаційної армії не закінчилися. Ситуація в енергетиці та, зокрема, блекаути будуть залежати від обстрілів.

"Відповідь на це запитання лежить в подальших атаках, і навіть не в самому факті атак, тому що вони відбуваються щодня і щоночі. Але з точки зору впливу цих атак на систему", — наголосив він.

За словами Галущенка, на початку опалювального сезону минулого року його часто запитували — будуть блекаути чи ні.

"Мене тоді запитували, чи купувати генератори, чи треба павербанки. Я завжди наголошував, що коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторити: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". Як показує зима, ми зробили все, вони не знадобилися", — наголосив керівник Міненерго.

Масований удар по енергетиці 11 квітня

Вночі і зранку Росія вдарила "Кинджалами", авіаційними і крилатими ракетами, дронами. Загалом для атаки по Україні ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. Під прицілом ворога були енергетичні об'єкти.

Відомо, що РФ атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях. В Офісі президента повідомили, що на Харківщині склалася найскладніша ситуація. Понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Також під час масованої атаки ракетами і безпілотниками росіяни атакували два підземних газових сховища України. У "Нафтогазі" наголошують, що сховища продовжують працювати.

Крім того, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

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