Армія РФ наступає: військовий експерт попереджає про важкий період попереду

Армія Російської Федерації просувається далі. Попереду для України важкий період. Що більше - два останні місяці весни будуть вирішальними.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Зараз ворог невпинно наступає. У цій ситуації ми чітко бачимо – хто і як з союзників нам допомагає. Бо від цієї допомоги залежать подальші дії ЗСУ. Можу сказати, що нас чекає дуже важкий період – квітень та травень будуть вирішальними. Це саме той час, коли мають бути ухвалені важливі рішення. Але найголовніше, щоб обіцянки наших союзників з постачання озброєння та військової техніки ставали реальністю", - наголосив він.

Романенко зауважує, що "без допомоги союзників нам не здолати ворога". Адже власним ВПК Україна закриває лише до 10% від потреби Сил оборони. Допоки Америки вагаються з допомогою, а в Європі немає потенціалу, "щоб у повному обсязі перекрити можливості того, чим нам можуть допомогти США".

Такою ситуацією в Україні користуються в Москві, адже у ворога "злагоджено працює розвідка".

"Путін усе це чудово знає і бачить. Російський диктатор по максимуму намагається використати для себе цю критичну ситуацію. Тому концентрується на фронті, щоб досягти хоч якихось переваг на східному та південному напрямках. Коли на фронті змін немає, ворог здійснює повітряні удари по мирних містах. Зараз його ціль – критична інфраструктура України", - додав Ігор Романенко.

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