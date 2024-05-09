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Аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів

Аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів

Загарбники продовжуватимуть обстріли енергетики / Фото: pixabay.com

Мета агресорів зруйнувати систему енергетики України, а не взяти її під контроль.

Російські загарбники будуть й надалі завдавати масованих ракетних ударів по Україні, як мінімум до отримання всієї запланованої військової допомоги від США.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Обстріл, який стався 8 травня, показав, що росіяни намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони, щоб встигнути максимально зруйнувати енергетичну систему, щоб обмежити роботу оборонно-промислового потенціалу України.

Загарбники продовжать завдавати ударів, щоб інфраструктура була пошкоджена у довгостроковій перспективі, оскільки українські сили ППО ослаблені на тлі затримок з постачанням допомоги від США.

Також Росія посилила атаки на транспорт ну інфраструктуру, щоб обмежити постачання зброї на лінію фронту.

"Використання російськими військами обмежених серій великих ракетних ударів та ударів з безпілотників, покликані зруйнувати, а не перекрити енергосистему України. Росія має використати більшу кількість ракет, щоб прорватися через систему ППО, що розташована біля енергетичних об'єктів, та завдати їм значних збитків", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світан попередив про масовані ракетні удари по Україні та назвав дати.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

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