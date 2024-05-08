9 травня — яке церковне свято, чому після заходу сонця сміття не виносять

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 травня, в православному календарі день перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. Воно відбулося відносно скоро після його смерті, стало однією з найбільш важливих подій в історії православної церкви. Святий Миколай був більш ніж популярною постаттю ще за його життя, і після смерті його мощі стали об'єктом особливої шани.

Легенди про дива, пов'язані зі святим, розповсюдилися швидко, і паломництво до місця його поховання стало надзвичайно популярним. Проте, в 11 столітті, через загрозу від ісламських завойовників, мощі були перенесені з Міри до Барі в Італії. Це відбулося 1087 року. Під час перенесення сталося чимало див, які вважали за підтвердження святості Миколая. Ця подія також значно сприяла поширенню культу святого у Європі.

Мощі святого Миколая знаходяться в Барі й становлять об'єкт паломництва для християн з усього світу. Вони залишаються однією з найпопулярніших святинь у християнському світі, а Миколай вважається покровителем дітей, мандрівників, моряків і багатьох інших.

Прикмети 9 травня

Народні прикмети 9 травня / Фото: Unsplash

Дощить — до багатого урожаю.

Вже кульбаба пухнаста — чекайте на похолодання.

Горобці активно гніздяться — до дощів.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня не можна виносити сміття з оселі після заходу сонця — разом із ним винесеш і своє щастя. Також це погана дата для стрижки волосся, разом з ним відріжете і своє здоров'я.

Що можна робити завтра

Миколая Чудотворця вважають заступником коней та овець. Тому цього дня селяни випускали домашню худобу в поле, щоб вона поїла свіжої трави. А для пастухів влаштовували святкову вечерю з пирогами.

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