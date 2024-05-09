Астрологічний прогноз на 9 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у першій половині дня потрібно продовжувати розпочате вчора планування, у другій – можна поступово – і не поспішаючи – ставати до його реалізації.

Символ дня: Риба з розкритою пащею.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, коричневий.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не будуть тривалими, головне, одразу розпочати лікування.

Харчування дня: від м'яса бажано відмовитися, до раціону необхідно включити горіхи, сухофрукти та овочі.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: від робіт у саду та городі краще утриматися.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що захищають і позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішнього дня можуть бути настрашливими, але, на щастя, не справдяться.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: "Коли ми щасливі, ми завжди добрі"(Оскар Вайльд).

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