У РФ безпілотники атакували нафтобазу (відео)

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У Росії заявили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї.

Відповідне відео розповсюджують місцеві Telegram-канали.

У повідомленні вказується, що атакована була нафтобаза, яка належить компанії ЛУКОЙЛ.

Атаку здійснювали 6 дронів, місцева влада заявила, що всі безпілотники "посадили" засоби РЕБ, але деякі впали на нафтобазу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони СБУ вдарили по нафтобазах (НПЗ) "Роснєфті" Ярцево і Роздорове Смоленської області Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Курській області загорілась нафтобаза, місцева влада заявила про атаку дрона.

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