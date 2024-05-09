В РФ беспилотники атаковали нефтебазу (видео)

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В России заявили об атаке беспилотников на нефтебазу, расположенную возле села Юровка в Краснодарском крае.

Подходящее видео распространяют местные Telegram-каналы.

В сообщении указывается, что атакована была нефтебаза, принадлежащая компании ЛУКОЙЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны СБУ ударили по нефтебазам (НПЗ) "Роснефти" Ярцево и Раздорово Смоленской области России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Курской области загорелась нефтебаза, местные власти заявили об атаке дрона.

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