В РФ беспилотники атаковали нефтебазу (видео)

Атакованная нефтебаза принадлежит компании ЛУКОЙЛ.
В России заявили об атаке беспилотников на нефтебазу, расположенную возле села Юровка в Краснодарском крае.
Подходящее видео распространяют местные Telegram-каналы.
В сообщении указывается, что атакована была нефтебаза, принадлежащая компании ЛУКОЙЛ.
Напомним, ранее сообщалось, что дроны СБУ ударили по нефтебазам (НПЗ) "Роснефти" Ярцево и Раздорово Смоленской области России.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Курской области загорелась нефтебаза, местные власти заявили об атаке дрона.
Читайте также: