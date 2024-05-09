Армения отказалась от финансирования ОДКБ

ВластиАрмении решили, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности.

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Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, информирует Aysor.am.

Она заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 г. "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участии в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации.

Вместе с тем Армяне не будет возражать о принятии решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.

Напомним, ранее сообщалось, что в России произошла истерика из-за слов спикера парламента Армении об Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские миротворцы начали выходить из Карабаха.

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