Вірменія відмовилась від фінансування ОДКБ

Влада Вірменії вирішила, що країна не матиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку.

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Про це заявила прессекретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, інформує Aysor.am.

Вона заявила, що Єреван утримається від приєднання до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ 2024 року" та участі у передбаченій цим рішенням фінансуванні діяльності організації.

Разом з тим Вірмені не буде заперечувати щодо ухвалення рішення про бюджет ОДКБ на 2024 рік в обмеженому форматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії сталася істерика через слова спікера парламенту Вірменії про Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що російські "миротворці" почали виходити із Карабаху.

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