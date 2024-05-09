Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Дрони-камікадзе були зафіксовані на півдні України.

Російські загарбники в ніч проти 9 травня запустили по Україні ударні іранські безпілотники типу "шахед".

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що дрони-камікадзе були зафіксовані на півдні України.

"Рух БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини!" - йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликала людей не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння на сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Херсон, в результаті чого місто залишилося без світла.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни протягом доби атакували Нікопольщину безпілотниками 5 разів.

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