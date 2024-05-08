Росія обстріляла Херсон - місто залишилося без світла, потяг "Київ-Херсон" змінив рух

Росія обстріляла Херсон у середу, 8 травня, внаслідок чого пошкоджено критичну інфраструктуру та частково відсутнє світло.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням. Також ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії. Тому рух потягу №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва", - йдеться у дописі посадовця.

Для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами.

Нагадаємо, під ранок середи, Росія масовано атакувала Україну. У Повітряних силах повідомили, що країна-терористка запустила "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони.

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