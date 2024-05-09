Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Дроны-камикадзе были зафиксированы на юге Украины.

Российские захватчики в ночь на 9 мая запустили по Украине ударные иранские беспилотники типа "шахед".

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что дроны-камикадзе были зафиксированы на юге Украины.

"Движение БпЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины!" – говорится в сообщении.

Местные власти призвали людей не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

Перед этим воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения на востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Херсон, в результате чего город остался без света.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне в течение суток атаковали Никопольщину беспилотниками 5 раз.

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