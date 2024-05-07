Россияне в течение суток атаковали Никопольщину беспилотниками 5 раз

Российские захватчики 6 мая 5 раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он заявил, что в результате обстрела повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.

"Утром российская армия ударила дроном-камикадзе по Мировской общине на Никопольщине. Днем еще четырьмя беспилотниками попала по райцентру", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая российские войска атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли Угроиды в Сумской области.

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