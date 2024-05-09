В НАТО заявили, что Украина все еще может победить Россию на поле боя

Украина все еще способна победить Россию в войне, поскольку прогресс российских захватчиков не является стратегическим.

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Об этом в интервью VRT News заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Для Украины еще не поздно победить. Россияне добились прогресса, но он все еще очень ограничен и не является стратегическим", — отметил Бауэр.

Он заявил, что на ход войны повлияла нехватка помощи украинцам со стороны Запада, но союзники продолжают отправлять оружие.

"Чем дольше идет война, тем сложнее это сделать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не бесконечны", — отметил глава военного комитета НАТО.

Он заявил, что в настоящее время у НАТО есть возможность сделать две вещи, еще больше истощать собственные запасы оружия или дать толчок оборонной промышленности, чтобы она производила достаточное количество оружия.

"Вероятно, понадобится минимум год, чтобы действительно добиться увеличения производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет непросто. На оккупированной части Украины находятся 450 тысяч российских солдат", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Синегубов оценил риск наступления россиян на Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне применили необычную технику для штурма острова Нестрига.

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