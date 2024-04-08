Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе: в Ереване ответили

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле из стрелкового оружия позиций своих войск в районе населенного пункта Шада с территорииАрмении.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

"7 апреля около 17:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Шада Шахбугского района Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в заявлении.

Кроме того, военные Азербайджана заявили, что "были приняты адекватные ответные меры".

В свою очередь Министерство обороны Армении категорически опровергло эту информацию, заявив, что "она не соответствует действительности".

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азербайджане заявили о скоплении армянских войск на границе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Азербайджан требует от Армении немедленно "освободить" несколько населённых пунктов.

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