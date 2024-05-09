Палата представителей отказалась увольнять спикера Джонсона

В Палате представителей подавляющее большинство республиканцев и демократов отказалось поддержать представление скандальной Марджори Тейлор Грин по поводу отставки спикера Майка Джонсона.

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Соответствующее голосование прошло в среду, сообщает Укринформ.

Инициативу гран поддержали только 11 представителей Республиканской партии, в то время как остальные 196 других представителей этой партии выступили против увольнения Джонсона.

Кроме того, 163 демократа также выступили против отставки спикера Джонсона.

В общей сложности, спикера Палаты представителей поддержали 359 конгрессменов против 43, семеро воздержались.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей не планируют поддержать отставку Джонсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что пророссийские республиканцы требуют от Джонсона уйти в отставку из-за помощи Украине.

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