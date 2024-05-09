На Сумщині пролунало 183 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 183 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (6 вибухів) та наніс авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів), кулеметний обстріл.
- Середино-Будська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів), артилерії (10 вибухів), атаки FPV дронів (5 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано атаки FPV дронів (2 вибухи), артобстріли (9 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: противник вдарив з мінометів (7 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено обстріл з артилерії (2 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (20 вибухів), гранатомету РПГ (12 вибухів).
- Краснопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: ворог наніс авіаудар КАБ (2 вибухи) та здійснив кулеметний обстріл.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині сили ППО збили ворожу ракету.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія обстріляла Херсон, в результаті чого місто залишилося без світла.
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