Обстріл Харкова: Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі діти

Терор проти мирного населення Харківщини триває.
Внаслідок удару по Харкову всі троє дітей перебувають у тяжкому стані. Йдеться про хлопців віком 13, 14, 15 років.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначає Синєгубов, вони просто грали у футбол на спортивному майданчику.
"Лікарі області борються за життя дітей", – наголосив він.
Тип снаряда, яким вдарили окупанти, наразі встановлюється
Нагадаємо, окупанти вдарили по житловому району Харкова. Постраждало щонайменше п'ятеро людей.
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