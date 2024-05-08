Обстріл Харкова: Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі діти

Внаслідок удару по Харкову всі троє дітей перебувають у тяжкому стані. Йдеться про хлопців віком 13, 14, 15 років.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначає Синєгубов, вони просто грали у футбол на спортивному майданчику.

"Лікарі області борються за життя дітей", – наголосив він.

Тип снаряда, яким вдарили окупанти, наразі встановлюється

Нагадаємо, окупанти вдарили по житловому району Харкова. Постраждало щонайменше п'ятеро людей.

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