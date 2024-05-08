У Харкові прильоти у житловий район міста: що відомо про постраждалих

У Харкові близько 13:24 пролунав вибух. Попередньо, є влучання по житловому району міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти", – констатував він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив: постраждало щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються.

За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

"Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває", – зазначив Синєгубов.

Також медики надають допомогу 12-річному хлопчику.

Згодом стало відомо, що постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

Нагадаємо, у середу, 8 травня, у Харкові сталася серія вибухів. Тривогу в регіоні не оголошено.

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