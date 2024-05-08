У Харкові сталася серія вибухів

Тривоги немає.
У середу, 8 травня, у Харкові знову гучно. У місті сталася серія вибухів. Тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.
"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні "Суспільного".
Зауважимо, що офіційної інформації про вибухи в місті немає. Тривога в Харківській області закінчилася о 11:53.
Нагадаємо, сьогодні після 11:00 у Харкові сталися вибухи. Місцева влада повідомила, що росіяни завдають ударів по місту.
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