У Харкові сталися вибухи: росіяни завдають ударів

У середу, 8 травня, у Харкові було чутно вибух. В Харківській області від 11:06 лунає повітряна тривога, пов'язана з ракетною небезпекою.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"У Харкові було чутно вибух", - повідомило "Суспільне".

Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти завдають ударів.

"Харків та Харківський район: будьте обережні", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі та зранку 8 травня РФ запустила "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони по Україні. Загалом ворог випустив 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет та 21 безпілотник.

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