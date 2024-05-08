В Харькове произошли взрывы: россияне наносят удары

В среду, 8 мая, в Харькове был слышен взрыв. В Харьковской области с 11:06 раздается воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"В Харькове был слышен взрыв", — сообщило "Суспільне".

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты наносят удары.

"Харьков и Харьковский район: будьте осторожны", — подчеркнул он.

Напомним, ночью и утром 8 мая РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны по Украине. В общей сложности враг выпустил 76 средств воздушного нападения: 55 ракет и 21 беспилотник.

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