В Харькове произошла серия взрывов

В среду, 8 мая, в Харькове снова громко. В городе произошла серия взрывов. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"В Харькове слышна серия взрывов", — говорится в сообщении "Суспільного".

Официальной информации о взрывах в городе нет. Тревога в Харьковской области закончилась в 11.53.

Напомним, сегодня после 11:00 в Харькове произошли взрывы. Местные власти сообщили, что россияне наносят удары по городу.

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