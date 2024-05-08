В Харькове произошла серия взрывов

Тревоги нет.
В среду, 8 мая, в Харькове снова громко. В городе произошла серия взрывов. Тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.
"В Харькове слышна серия взрывов", — говорится в сообщении "Суспільного".
Официальной информации о взрывах в городе нет. Тревога в Харьковской области закончилась в 11.53.
Напомним, сегодня после 11:00 в Харькове произошли взрывы. Местные власти сообщили, что россияне наносят удары по городу.
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