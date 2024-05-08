5 мітів про зір: спростовує офтальмолог

Окуляри – це вже крайній засіб, ними треба користуватися лише після сорока! Просто поробіть гімнастику для очей чи походіть на масаж шийно-комірцевої зони – і зір відновиться. Сині екрани ґаджетів – найбільше зло для очей! А ще краще не носити лінзи, бо рогівка перетвориться на гармошку…

Чого тільки не почуєш у чергах в поліклініку чи не дізнаєшся із соцмереж. Отже, сьогодні поговоримо про найбільші міти, що пов’язані із зором.

Ми зібрали найпоширеніші упередження, які трапляються на просторах Інтернету, щодо зору. Розібратися, де істина, а де вигадки, допомогла лікарка офтальмологічного центру “Ексімер” Олена Омельчук. Не давайте ввести себе в оману, довіряйте лише експертній думці та бережіть очі.

Масаж покращує зір

Єдиний масаж, який може порекомендувати наша експертка, – це масаж мейбомієвих залоз під час лікування сухого ока, дисфункції залоз або демодекозному блефариті. В разі синдрому сухого ока людина відчуває дискомфорт, свербіж і зниження чіткості зору. Тож лікар попередньо робить обстеження, щоб дізнатися кількість, якість сльози та час розриву слізної плівки.

В клініці за допомогою апарата залози розігріваються і далі робиться масаж повік. Після лікування слізна плівка стабілізується не штучним шляхом, як у разі призначення крапель, а природним. В результаті пацієнти позбавляються неприємних відчуттів в очах і зір стає чіткішим.

Проте звичайний масаж шийно-комірцевої зони просто покращить кровообіг і позбавить м'язи спазмів. До зору це не має жодного стосунку.

У зниженні зору винні ґаджети, все через їхні екрани

Не варто думати, що саме телефон, планшет, комп'ютер чи телевізор шкідливі. На зір впливає не екран ґаджета, а кількість неконтрольованих годин, проведених за ним. Унаслідок високих зорових навантажень відбувається порушення акомодації, коли очам важко пристосуватись, швидко переводити погляд на різні відстані. Також часто виникають астенопічні скарги, які проявляються головним болем, запамороченням та важкістю фокусування.

Скільки ж часу безпечно проводити за смартфоном? Ідеальний варіант – 20 хвилин, а потім на 20 хвилин зробити перерву. Якщо робота за комп’ютером триває понад пів години, слід переводити погляд на предмети, розташовані на різних відстанях від вас. Так тренується акомодація. Не менш важливо частіше кліпати для стабільності слізної плівки, яка й впливає на більш комфортний стан очей.

Треба якомога довше відтерміновувати час носіння окулярів, аби очі природно тренувалися

Це найпоширеніше упередження. Носіння окулярів призначається тільки за абсолютними показами. Розберемо на прикладі міопії (короткозорості). У більшості короткозорих око видовжене в передньо-задньому розмірі, відповідно у таких людей промінь світла стоїть перед сітківкою, а в нормі повинен досягати її. Скоригувати це можливо тільки за допомогою окулярів, лінз або рефракційної хірургії: лазерної корекції зору, імплантації факічних лінз або рефракційної заміни кришталика.

Чим довше людина зволікає й не використовує засоби корекції, тим швидше в неї погіршується зір. Може навіть розвиватись амбліопія (нездатність ока бачити на сто відсотків) та косоокість.

Лікар офтальмологічного центру “Ексімер” Олена Омельчук

Вправи для очей можуть повернути зір

Насправді вправи на кшталт подивитися вгору-донизу, по діагоналі, по колу призначені для зовнішніх м'язів ока, а за зір відповідає внутрішній м’яз – циліарний, що й забезпечує акомодацію. Тож очна гімнастика, зокрема й переведення погляду з близького предмета на віддалений, допомагає позбавитися напруженості після зорового навантаження, а також відновити зволоження очей після несприятливих чинників – роботи за комп'ютером, з дрібними предметами, за тривалого читання чи перебування на яскравому сонці або, навпаки, у присмерках.

Отже, вправи для очей або апаратне лікування є лише допоміжними засобами у загальній терапії.

Тривале носіння лінз травмує рогівку

Все залежить від того, як людина використовує підібрані лікарем лінзи та чи дотримується правил гігієни очей.

Тож головні правила:

вдягати та знімати лінзи чистими руками;

протягом дня в разі відчуття сухості закапувати очі зволожувальними краплями;

не переношувати лінзи зазначений термін;

не спати в лінзах, окрім жорстких;

не використовувати під час хвороби.

Недотримання правил гігієни призводить до запальних захворювань рогівки та кон'юнктиви ока. Проте за правильного користування носити лінзи абсолютно безпечно.

Дивіться на світ ясно й чітко, довіряйте фактам і вчасно відвідуйте офтальмолога: у плановому порядку – раз на рік, а в разі індивідуальних особливостей – кожні 3-4 місяці або раз на пів року.

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