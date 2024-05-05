У Харкові лунають вибухи

Не залишайте укриття до відбою сигналу.

У Харкові під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють поліція Харківської області та голова ОВА Олег Синєгубов.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. НЕ ВИКЛАДАЙТЕ ФОТО І ВІДЕО ВЛУЧАНЬ. НЕ ДОПОМАГАЙТЕ ВОРОГУ ВБИВАТИ НАШИХ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Очільник ОВА додає, що окупанти завдають ударів також по Харківському районі.

"Харків та Харківський район: будьте в укриттях!", - написав він.