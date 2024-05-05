Вибух у Полтаві: яку ціль вразили російські терористи

Вибух, який у неділю, 5 травня, під час оголошеної повітряної тривоги чули жителі міста Полтави, був наслідком ракетного удару росіян по цивільній інфраструктурі. Російські терористи пошкодили елеватор у Полтавській громаді.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Повітряні сили України перед вибухом попереджали про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області та закликали пройти до укриттів.

Тим часом моніторингові канали інформували, що у напрямку Полтави була авіаційна ракета з півночі.

Нагадаємо, Росія атакувала Харків на Великдень. За останніми даними, відомо про 10 постраждалих.

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