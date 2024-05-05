У Полтаві пролунав потужний вибух

У Полтаві у неділю, 5 травня, після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

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Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав місцевих зберігати спокій.

"Зберігайте спокій. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті!", - написав він о 16:31.

Повітряні сили України перед вибухом попереджали про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області та закликали пройти до укриттів.

Тим часом моніторингові канали інформували, що у напрямку Полтави була авіаційна ракета з півночі.

Нагадаємо, Росія атакувала Харків на Великдень. За останніми даними, відомо про 10 постраждалих.

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