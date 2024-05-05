Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтаві пролунав потужний вибух

У Полтаві пролунав потужний вибух

Вибух у Полтаві / Фото: Pexels

Влада закликала місцевих зберігати спокій.

У Полтаві у неділю, 5 травня, після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав місцевих зберігати спокій. 

"Зберігайте спокій. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті!", - написав він о 16:31. 

Повітряні сили України перед вибухом попереджали про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області та закликали пройти до укриттів. 

Тим часом моніторингові канали інформували, що у напрямку Полтави була авіаційна ракета з півночі.

Нагадаємо, Росія атакувала Харків на Великдень. За останніми даними, відомо про 10 постраждалих.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація