У Полтаві пролунав потужний вибух

Влада закликала місцевих зберігати спокій.
У Полтаві у неділю, 5 травня, після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав місцевих зберігати спокій.
"Зберігайте спокій. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті!", - написав він о 16:31.
Повітряні сили України перед вибухом попереджали про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області та закликали пройти до укриттів.
Тим часом моніторингові канали інформували, що у напрямку Полтави була авіаційна ракета з півночі.
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