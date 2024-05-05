В Полтаве раздался мощный взрыв

В Полтаве в воскресенье, 5 мая, после объявления воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы.

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Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин призвал местных сохранять спокойствие.

"Сохраняйте спокойствие. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии!", — написал он в 16:31.

Воздушные силы Украины перед взрывом предупреждали о скоростной цели в направлении Полтавской области и призвали пройти к укрытиям.

Между тем, мониторинговые каналы информировали, что в направлении Полтавы была авиационная ракета с севера.

Напомним, Россия атаковала Харьков на Пасху. По последним данным, известно о 10 пострадавших.

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