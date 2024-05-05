Россия атакует Харьков на Пасху: растет количество пострадавших

В области продолжается воздушная тревога.
В Харькове во время тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают полиция Харьковской области и глава ОВА Олег Синегубов.
"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", — говорится в сообщении. правоохранителей.
Глава ОВА добавляет, что оккупанты наносят удары также по Харьковскому району.
"Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", – написал он.
Впоследствии местные власти проинформировали о вражеском ударе по жилой застройке в центральной части Харькова.
"Удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых", — отметил мэр города Игорь Терехов.
"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", — добавил Синегубов.
В 14:47 городской голова сообщил о пяти раненых. Кроме того, зафиксировано попадание в частный дом.
"Еще имеем попадание в частный дом. Двое пострадавших", - говорится в его заметке.
Напомним, в Пасхальную ночь россияне ударили по жилому сектору Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Придется ли воевать всем и каждому: мнение Жорина
- Истории, доведшие страну до слез: 98-летняя бабушка и 88-летний дедушка пешком вышли из оккупации в Очеретино
- В Украине могут принудительно изымать жилье для нужд ВСУ: адвокат объяснил, при каком условии