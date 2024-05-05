Россия атакует Харьков на Пасху: растет количество пострадавших

В Харькове во время тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают полиция Харьковской области и глава ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", — говорится в сообщении. правоохранителей.

Глава ОВА добавляет, что оккупанты наносят удары также по Харьковскому району.

"Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", – написал он.

Впоследствии местные власти проинформировали о вражеском ударе по жилой застройке в центральной части Харькова.

"Удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых", — отметил мэр города Игорь Терехов.

"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", — добавил Синегубов.

В 14:47 городской голова сообщил о пяти раненых. Кроме того, зафиксировано попадание в частный дом.

"Еще имеем попадание в частный дом. Двое пострадавших", - говорится в его заметке.

Напомним, в Пасхальную ночь россияне ударили по жилому сектору Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.

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