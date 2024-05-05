"Идут тяжелые бои": на трех направлениях фронта обострилась ситуация — ВСУ

Ситуация под контролем Cил обороны.
За последнюю неделю в Донецкой области обострилась ситуация в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в воскресенье, 5 мая.
"Ситуация следующая — "самые горячие" направления — Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась", — рассказал он, подчеркнув, что ситуация под контролем Сил обороны.
По его словам, враг имеет следующие задачи:
- перехватить стратегическую инициативу,
- прорвать линию фронта
"Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамичное изменение обстановки. Также за последние дни враг активно стал использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов", — отметил Волошин.
Напомним, в ВСУ рассказали, что Россия сосредоточила в районе Часового Яра большое количество оккупантов.
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