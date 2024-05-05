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В Бердянске подорвали автомобиль с коллаборантом

В Бердянске подорвали автомобиль с коллаборантом

Предатель скончался после подрыва машины / Фото: pixabay.com

Взрыв прогремел утром.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали предателя, работавшего в созданной оккупантами "исправительной колонии".

Соответствующее видео появилось в Сети.

Пропагандисты пишут, что мужчина скончался на месте. Самодельную бомбу заложили под днище автомобиля. После взрыва, раздавшегося в 9 утра, был виден столб черного дыма.

Напомним, в Луганской области ликвидирован предатель, который сразу после захвата украинского Старобельска перешел на сторону оккупантов. 74-летнего Валерия Чайку в его авто подорвали неизвестные утром 1 апреля, когда тот ехал на работу.

В оккупированном Бердянске взорвали авто с предателем

В оккупированном Бердянске взорвали авто с предателем

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