В Бердянске подорвали автомобиль с коллаборантом

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали предателя, работавшего в созданной оккупантами "исправительной колонии".

Соответствующее видео появилось в Сети.

Пропагандисты пишут, что мужчина скончался на месте. Самодельную бомбу заложили под днище автомобиля. После взрыва, раздавшегося в 9 утра, был виден столб черного дыма.

Напомним, в Луганской области ликвидирован предатель, который сразу после захвата украинского Старобельска перешел на сторону оккупантов. 74-летнего Валерия Чайку в его авто подорвали неизвестные утром 1 апреля, когда тот ехал на работу.

В оккупированном Бердянске взорвали авто с предателем

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