СБУ задержала очередного предателя, работавшего на РФ: сколько лет получил

Коллаборант поддерживал в своих сообщениях агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя, создававшего кремлевскую пропаганду по заказу разведки РФ. За работу агенту оккупанты заплатили почти 250 тыс. в гривневом эквиваленте. Теперь он получил то, что заслуживает – 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ.

По данным ведомства, глава общественной организации "российская община Полтавщины" является идеологическим сторонником кремлевского режима.

"По заказу рашистов он подготовил более 60 антиукраинских публикаций, с помощью которых враг пытался дискредитировать Силы обороны и подорвать доверие к Украине со стороны международных партнеров", – пояснили в Службе.

Среди прочего предатель отрицал ракетные удары захватчиков по торговому центру в Кременчуге, многоквартирном доме в Днепре и энергообъектах Киева.

Сообщается, что на основе материалов СБУ суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему 15 лет тюрьмы.

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