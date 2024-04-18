Экс-жена Дзидзьо рассказала об их общении после развода: "Михаил звонил"

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо – исполнительница SLAVIA – рассказала об их общении после разрыва.

Артистка заверила, что после развода им удалось сохранить теплые отношения. В частности, они продолжают поздравлять друг друга с днем рождения и разговаривают по телефону. Более того, бывшие влюбленные могут уделить общению немало времени.

"Михаил звонил на мой день рождения. Обычно мы долго общаемся по телефону, минут 40 как минимум. Но в тот день я сперва не хотела поднимать трубки. Мы собрались в узком кругу, и для меня это был не столько праздник, как возможность пообщаться и поддержать близких друзей", — рассказала артистка в интервью gazeta.ua.

Дзидзьо с бывшей женой / Фото: instagram.com/slavia_official

Тогда SLAVIA друзья уговорили ответить бывшему мужу. Артистка говорит, что снова много говорила с эксом. SLAVIA уверяет, что даже несмотря на развод, они остаются близкими и родными людьми.

"Когда позвонил Михаил, было неудобно перед гостями отвечать, но все же друзья уговорили взять трубку. Разговор не был коротким. Мы с Михаилом остаемся близкими и родными людьми", — заверила артистка.

Отметим, что Михаил Хома и SLAVIA поженились в ноябре 2013 года. Уже в апреле 2021 пара объявила о разводе.

Напомним, недавно певица Миша Романова рассказала об общении с бывшим избранником, от которого родила сына. Артистка объяснила, из-за чего хочет лишить мужа родительских прав.

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