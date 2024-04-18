Заря – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

В четверг, 18 апреля, луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" сойдутся в перенесенном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на стадионе "Левый берег" в Киеве. Начало игры – в 15:30.

Сейчас "Заря" с 26 очками занимает 10-е место в УПЛ. "Шахтер" (52 пункта) лидирует в чемпионате, на один балл опережая "Динамо", которое сыграло на один матч больше.

Прямая трансляция матча "Заря" – "Шахтер" доступна на YouTube-канале FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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