Зоря – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі перенесений поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу.

У четвер, 18 квітня, луганська "Зоря" та донецький "Шахтар" зійдуться в перенесеному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Початок гри – о 15:30.

Наразі "Зоря" з 26 очками посідає 10-те місце в УПЛ. "Шахтар" (52 пункти) лідирує у чемпіонаті, на один бал випереджаючи "Динамо", яке зіграло на один матч більше.

Пряма трансляція матчу "Зоря" – "Шахтар" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі УНІАН, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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