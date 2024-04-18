Умер известный украинский актер Петр Никитин

Артисту был всего 61 год.
Умер известный украинский актер театра Петр Никитин.
Печальное известие сообщили коллеги артиста на официальной странице у Facebook Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где он работал последние годы своей жизни.
Отмечается, что Петр Никитин внезапно умер вчера, 17 апреля. Артисту был всего 61 год. Причина смерти актера пока неизвестна.
"Ушел в вечность актер нашего театра Петр Никитин. Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении театра.
Отмечается, что Петр Никитин – украинский актер. Он обучался в театральном отделении Харьковского института искусств. За время своей актерской карьеры он успел поработать в разных театрах, среди которых Харьковский академический драматический театр, Центр современного искусства "Новая Сцена" и Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.
С 2021 года Петр Никитин присоединился к театральной труппе театра имени Ивана Франко в Киеве и работал там до своей смерти. Зрителям актер запомнился благодаря спектаклям "Три товарища", "Авантюрист", "Житейское море" и другие.
Напомним, недавно стало известно, что умер отец певицы-предательницы Ани Лорак – Мирослав Куек. Журналиста не стало 18 апреля в возрасте 77 лет.
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