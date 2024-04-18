Умер известный украинский актер Петр Никитин

Артисту был всего 61 год.

Умер известный украинский актер театра Петр Никитин.

Печальное известие сообщили коллеги артиста на официальной странице у Facebook Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где он работал последние годы своей жизни.

Петр Никитин / Фото: facebook.com/frankotheatre

Отмечается, что Петр Никитин внезапно умер вчера, 17 апреля. Артисту был всего 61 год. Причина смерти актера пока неизвестна.

Петр Никитин / Фото: facebook.com/frankotheatre

"Ушел в вечность актер нашего театра Петр Никитин. Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении театра.

Петр Никитин / Фото: facebook.com/frankotheatre

Отмечается, что Петр Никитин – украинский актер. Он обучался в театральном отделении Харьковского института искусств. За время своей актерской карьеры он успел поработать в разных театрах, среди которых Харьковский академический драматический театр, Центр современного искусства "Новая Сцена" и Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Петр Никитин / Фото: facebook.com/frankotheatre

С 2021 года Петр Никитин присоединился к театральной труппе театра имени Ивана Франко в Киеве и работал там до своей смерти. Зрителям актер запомнился благодаря спектаклям "Три товарища", "Авантюрист", "Житейское море" и другие.

Напомним, недавно стало известно, что умер отец певицы-предательницы Ани Лорак – Мирослав Куек. Журналиста не стало 18 апреля в возрасте 77 лет.

Читайте также: