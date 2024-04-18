Можно ли варить суп на воде из-под крана: неожиданный ответ экспертов

Если одни хозяйки смело используют воду из крана для приготовления блюд или напитков, то другие готовят только на фильтрованной или бутилированной воде. Но что делать, когда нет возможности фильтровать воду или купить бутылированную? Рассказываем, безопасна ли водопроводная вода для приготовления блюд.

Какие примеси имеет вода из-под крана и почему она вредна

Водопроводная вода проходит много этапов очистки, потому что ее берут из разных источников и она проходит сотни метров труб. И для этого часто используются разные соли и минералы, остатки которых присутствуют в воде, когда она доходит до наших жилищ. На ее качество влияет несколько факторов: жесткость, содержание хлора и железа, наличие накипи.

Особо важным фактором, влияющим на качество водопроводной воды, будет железо и хлорка. От уровня их содержания зависит ее привкус. И если вода течет по ржавым трубам, то приготовленные на ней супы или другие блюда будут иметь характерный вкус.

Можно ли варить на воде из-под крана: объяснение экспертов

Здесь следует заметить, что однозначного ответа никто не дает. Это уже на рассмотрение хозяйки, самостоятельно принимающей решения относительно этой дилеммы. Однако следует понимать, что высокое содержание железа, хлорки, магния или кальция дают привкус металла. Поэтому блюда могут впитывать в себя этот вкус, который будет мало кому нравится.

Впрочем, если нет возможности фильтровать воду или покупать бутилированную, использование воды из-под крана вполне допустимо. Перед приготовлением блюд на водопроводной воде обязательно надо прокипятить, чтобы уничтожить все примеси, которые могут быть в ней. Именно такая жидкость будет безопасна для организма. Не стоит готовить из такой воды чай или кофе, тем более не следует пить сырую воду из крана.

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