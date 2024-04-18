Чи можна варити суп на воді з-під крана: несподівана відповідь експертів

Якщо одні господині сміливо використовують воду з-під крана для приготування страв чи напоїв, то інші готують лише на фільтрованій чи бутильованій воді. Та що робити, коли немає можливості фільтрувати воду чи купити бутильовану? Розповідаємо, чи безпечна водопровідна вода для приготування страв.

Які домішки має вода з-під крана і чому вона шкідлива

Водопровідна вода проходить багато етапів очищення, бо її беруть з різних джерел і вона проходить сотні метрів труб. І для цього часто використовуються різні солі та мінерали, залишки яких присутні у воді, коли вона доходить до наших помешкань. На її якість впливає кілька чинників: жорсткість, уміст хлору й заліза, наявність накипу.

Особливо важливим чинником, що впливає на якість водопровідної води, буде залізо й хлорка. Від рівня їхнього вмісту залежить її присмак. І якщо вода тече по іржавим трубам, то приготовані на ній супи чи інші страви, будуть мати характерний смак.

Чи можна варити на воді з-під крана: пояснення експертів

Тут варто зауважити, що однозначної відповіді ніхто не дає. Це вже на розгляд господині, яка самостійно приймає рішення стосовно цієї дилеми. Однак, треба розуміти, що високий вміст заліза, хлорки, магнію чи кальцію дають присмак металу. Тому страви можуть вбирати в себе цей смак, який буде мало кому до вподоби.

Втім, якщо немає можливості фільтрувати воду чи купувати бутильовану, то використання води з-під крана цілком допустиме. Перед приготуванням страв на водопровідній воді її обов’язково треба прокип’ятити, щоб знищити всі домішки, які можуть бути в ній. Саме така рідина буде цілком безпечною для організму. Не варто готувати з такої води чай чи каву, тим паче не слід пити сиру воду з-під крана.

Читайте також:

Як смажити картоплю правильно: п'ять помилок, яких багато хто припускається

Навіщо протикати яйце голкою перед варінням: кулінарний трюк, про який варто знати

Блискучий чи тьмяний: який бік фольги краще використовувати для пакування продуктів