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У Бердянську підірвали авто із колаборантом

У Бердянську підірвали авто із колаборантом

Зрадник помер після підриву машини / Фото: pixabay.com

Вибух прогримів зранку.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підрвали зрадника, який працював у створеній окупантами "виправній колонії".

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Пропагандисти пишуть, що чоловік помер на місці. Саморобну бомбу заклали під днище автівки. Після вибуху, який пролунав о 9 ранку, було видно стовп чорного диму.

Нагадаємо, на Луганщині ліквідовано зрадника, який одразу після захоплення українського Старобільська перейшов на бік окупантів. 74-річного Валерія Чайку в його ж авто підірвали невідомі добродії зранку 1 квітня, коли той їхав на роботу.

В окупованому Бердянську підірвали авто із зрадником

В окупованому Бердянську підірвали авто із зрадником

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