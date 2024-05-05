Россияне атаковали Харьков: есть пострадавшие и разрушения

Российские оккупанты ночью против 5 мая ударили по жилому сектору Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сегодня ночью враг цинично ударил БПЛА по частному сектору города Харькова.

"По двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.м. Сегодня ночью враг цинично ударил БПЛА по частному сектору города Харькова", — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали 5 человек, среди них — ребенок.

Россияне атаковали Харьков в Пасхальную ночь

Напомним, в ночь на Пасху, 5 мая, россияне атаковали Днепр и область "Шахедами". В результате падения и попадания повреждена гражданская инфраструктура.

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