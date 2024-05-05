Пасха 2024: Эпифаний, Онуфрий и Святослав поздравили верующих

Предстоятели православных и греко-католических церквей в Украине поздравили верующих с Пасхой.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем приветствии призвал украинцев продолжить путь вперед к победе над российским агрессором.

"Сердечно поздравляю всех по случаю праздника над праздниками — с Пасхой Господней, со Светлым Христовым Воскресением! Этот праздник — о жизни, о победе, о надежде и вере. Так что пусть Воскресший Христос во всех уголках украинской земли и везде, где живет и борется ныне украинство, принесет надежду и утешение, дарит силы и вдохновение продолжать, несмотря на все трудности и испытания, – идти вперед, к победе украинской Победе. Христос воскрес!" – говорится в обращении Эпифания.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) призвал верующих уверенно пребывать в вере, надежде и любви, которые приносит воскресший Господь.

"В радости Воскресения поздравляю наших воинов-героев, сыновей и дочерей Украины, которые защищают нас на фронте и готовы жертвовать всем из любви к своей земле и родному народу. Мы верим в вашу в Боге силу, мы ценим вашу стойкость перед злом, над которым неизбежно одержим победу", – сказал он в обращении.

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий в своем приветствии напомнил, что Воскресение Христово – торжество победы жизни над смертью.

"Христос воскрес! Этими вечно живыми и дорогими нашему сердцу словами искренне поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с величайшим нашим христианским праздником – Воскресение из мертвых Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Праздник Воскресения Христова есть торжество победы жизни над смертью, добра над злом и правды над ложью", — говорится в его обращении.

Напомним, ранее мы писали, что первым есть на Пасху после Великого поста: традиции и поверья.

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